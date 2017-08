Dois fogos em Oleiros permanecem ativos, mas com "situação mais estável"

No habitual 'briefing' da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), em Oeiras, distrito de Lisboa, a adjunta de operações Patrícia Gaspar informou que desde as 00:00 de hoje se registaram 98 ocorrências de incêndios florestais, das quais apenas uma se mantém em curso - um fogo que lavra em Celorico de Basto, no distrito de Braga.

Além deste incêndio, a responsável da Proteção Civil destacou como principais ocorrências ativas os dois fogos que lavram no concelho de Oleiros. Um deles deflagrou na quarta-feira, pelas 13:00, na localidade de Selada das Pedras, e outro começou na quinta-feira, cerca da 01:00, na localidade de Poeiros.