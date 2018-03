Documentário "I Don't Belong Here" no Teatro Micaelense

Realizado por Paulo Abreu, o filme acompanha o processo criativo da peça com o mesmo nome, concebida por Dinarte Branco e Nuno Costa Santos, a partir das experiências pessoais dos próprios intérpretes que, oriundos dos EUA e do Canadá, foram deportados para os Açores.

Após exibição do filme tem lugar uma conversa informal sobre a "Emigração e Deportação nos Açores", com as participações dos investigadores Gilberta Pavão Nunes Rocha e Álvaro Borralho (ambos do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais - CICS UAc/CICS NOVA UAc), do realizador Paulo Abreu e dos autores Dinarte Branco e Nuno Costa Santos.