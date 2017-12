Djokovic retira-se de Abu Dhabi devido a recidiva de lesão no cotovelo

O tenista sérvio Novak Djokovic anunciou hoje que vai falhar o torneio de exibição em Abu Dhabi, devido à recidiva de uma lesão no cotovelo direito, que mantém o ex-número um mundial afastado da competição há seis meses.

Lamentavelmente, nos últimos dias voltei a sentir dor no cotovelo e, após ter realizado alguns exames médicos, foi-me recomendado que não arriscasse minimamente e que não disputasse este torneio”, informou Djokovic, no seu sítio oficial na Internet.

O tenista, 12.º classificado do ‘ranking’ mundial, que deveria estrear-se hoje no torneio de Abu Dhabi frente ao espanhol Roberto Bautista, manifestou-se “muito dececionado”, adiantando que estava ansioso para regressar aos ‘courts’.

Djokovic, de 30 anos, admitiu que o recente desenvolvimento da lesão no cotovelo, motivada por excesso de esforço físico, poderá levar à alteração do plano delineado para o regresso à competição no próximo ano.