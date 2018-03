Djeli Moussa Condé e Camané entre os confirmados para a Maré de Agosto

Djeli Moussa Condé (Guiné Conacri), Camané (Portugal), Yarah Bravo (Suécia), Orlando Julius & The Heliocentrics (Nigéria e Reino Unido) e Groundation (Estados Unidos da América) estão confirmados na 34ª edição do Festival Maré de Agosto, que decorre de 23 a 25 de agosto, na Praia Formosa da ilha de Santa Maria.

A rapper Yarah Bravo, tal como os nomes do reggae Djeli Moussa Condé e Groundation sobem a palco na quinta-feira, 23 de agosto.

Camané, distinto nome do fado, e Orlando Julius & The Heliocentrics, da World Music, atuam no dia seguinte, juntando-se à já anunciada presença da banda mariense, Ronda da Madrugada, que este ano celebra 20 anos de existência.



Renovando-se mais uma edição do festival, a Maré de Agosto mantém-se como o festival mais antigo em continuidade do país.