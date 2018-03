Dívida pública subiu em janeiro para 243,6 mil ME

No final de janeiro a dívida pública ascendia a 243.598 milhões de euros, mais 1.000 milhões de euros face a dezembro passado.

Para esse aumento, justificou hoje o Banco de Portugal, “contribuiu o acréscimo dos títulos de dívida pública (2,2 mil milhões de euros), parcialmente compensado pelo reembolso antecipado de aproximadamente 0,8 mil milhões de euros de empréstimos concedidos pelo Fundo Monetário Internacional [FMI] no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira”.

Já face a janeiro de 2017, o aumento da dívida pública é de 952 milhões de euros.

Quanto à dívida pública líquida de depósitos das administrações públicas, esta ficou em 223,3 mil milhões de euros em janeiro, mais 319 milhões de euros em relação a dezembro, devido ao aumento de 700 milhões de euros dos depósitos das administrações públicas.

Já a dívida líquida de depósitos representava em janeiro deste ano mais 4.775 milhões de euros face ao mesmo mês de 2017.

Em relação à dívida pública em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), os valores apenas são divulgados por trimestre, pelo que os últimos dados são referentes a dezembro passado.

O Governo disse esta quarta-feira que a dívida pública passou a representar 125,6% do PIB no final de 2017, o que significa “4,3 pontos percentuais menos do que em 2016 e 0,6 pontos percentuais abaixo das estimativas do início do ano".