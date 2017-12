"Dívida do setor público cresceu 104 milhões" é a manchete da edição desta terça-feira do Açoriano Oriental

TdC aprovou a Conta da Região de 2016 com reservas. Dívida do setor público administrativo regional equivale a 44% do PIB dos Açores.

O destaque fotográfico é dado a um estudo que conclui que distúrbios do sono nas crianças prejudicam desempenho escolar.

"RTP Açores inaugura novas instalações", "Produção de bovinos representa 90% das explorações", "Subsídios de Natal por pagar em IPSS" e "Aurora Social lidera Taça de Honra" são as outras notícias em destaque