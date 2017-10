Alteração dos Planos de Ordenamento das Bacias das Lagoas das Furnas e das Sete Cidades em discussão

Com o objetivo de esclarecer todos os interessados sobre as principais alterações propostas em cada um dos Planos de Ordenamento, a Direção Regional do Ambiente apela à participação da população através de duas sessões públicas de discussão.



No caso da Bacia Hidrográfica da Lagoa das Furnas, a sessão decorrerá no dia 24 de outubro, pelas 19H00, no Centro de Monitorização e Investigação das Furnas.



No dia 25 de outubro, pelas 19H00, será discutida a proposta relativa à Bacia Hidrográfica da Lagoa das Sete Cidades, na Casa do Povo das Sete Cidades.



Os documentos podem ser consultados online, a partir de 9 de outubro, através do endereço eletrónico http://www.ot.azores.gov.pt, ou na Direção Regional do Ambiente, Serviços de Ambiente, Câmaras Municipais da Povoação, Vila Franca do Campo e Ponta Delgada, Juntas de Freguesia das Furnas e Sete Cidades, Centro de Monitorização e Investigação das Furnas e Loja do Parque da Lagoa das Sete Cidades.