Dia Mundial do Ambiente assinalado nas Capelas a 5 de junho

No próximo dia 05 de junho, decorrerá na zona do Sertão, na Vila de Capelas, junto ao Campo de Jogos, a iniciativa “Dia Mundial do Ambiente”. Esta é uma iniciativa promovida pela Junta de Freguesia de Capelas no âmbito do programa Eco-Freguesia 2018.

Esta iniciativa, promovida pela Junta de Freguesia de Capelas, conta com o apoio da Direção Regional dos Recursos Florestais e pretende assinalar o “Dia Mundial do Ambiente” através de atividades de cariz lúdico-pedagógicas alusivas à temática do ambiente.

As atividades programadas incluem trilhos e limpeza de orla costeira, exposição e identificação de espécies endémicas bem como jogos de sensibilização e educação ambiental destinados a turmas do 3.º e 4.º anos de escolaridade bem como turmas do 3.º ciclo de escolaridade, através do programa “Brigadas Verdes”, promovido pela comunidade escolar local.



As atividades decorrerão na manhã do dia 5, destinadas a cerca de 70 alunos da EBI de Capelas, respetivos professores e auxiliares operacionais e destina-se ainda a colaboradores e voluntários da Junta de freguesia, perfazendo um total de cerca de uma centena de participantes.