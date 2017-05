Dia Internacional dos Museus celebra-se hoje com 400 atividades no país

O Dia Internacional dos Museus é hoje assinalado com uma programação de 400 atividades em 84 espaços museológicos distribuídos por 46 concelhos do país, segundo a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).



Dedicado este ano ao tema das memórias traumáticas e da reconciliação, o dia será celebrado com entradas gratuitas em museus, palácios e monumentos, e uma programação de visitas, palestras, exposições, concertos e encenações históricas. "Museus e histórias controversas: dizer o indizível em museus" é o tema proposto para a edição deste ano, apelando a "uma reflexão, naturalmente diferenciada e respondendo aos contextos nacionais, do papel dos museus nas comunidades e na sociedade em geral", segundo uma nota de imprensa da DGPC. Instituída pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM), a data é celebrada por todo o país, em museus, monumentos e palácios, que participam com dezenas de atividades como visitas guiadas, ateliês, teatro, e lançamentos de livros, entre outras. No contexto desta celebração decorrem inaugurações em três dos 15 museus tutelados pela DGPC: o Museu Nacional Soares dos Reis inaugurou na quarta-feira a exposição "Cidade Global", o Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) inaugura hoje a exposição "Madonna" e o Museu Nacional dos Coches (MNC) inaugura na sexta-feira, a sua museografia. Na Noite Europeia dos Museus, no sábado, estão previstas cerca de 200 atividades e decorrerá em Lisboa a segunda edição da iniciativa “Museus em Movimento”, uma iniciativa da DGPC em parceria com a Volkswagen Veículos Comerciais que consiste na oferta de transporte gratuito à população que deseja visitar os museus. Entre as 18:00 e as 23:00 de sábado funcionam duas rotas: uma em Belém – Museu de Arqueologia, Museu de Etnologia, Museu dos Coches, Museu de Arte Popular e Palácio Nacional da Ajuda. A outra rota, no centro, liga a Casa-Museu Anastácio Gonçalves, Museu do Azulejo, Museu do Traje, Museu do Teatro e Museu da Música.