Dia Internacional dos Monumentos e Sítios comemorado em seis ilhas

O Dia Mundial dos Monumentos e Sítios, a 18 de abril, será comemorado nos Açores com exposições, concertos, palestras e passeios pedestres nas ilhas Terceira, Faial, São Miguel, Pico, Flores e Graciosa.



Este ano o tema central será dedicado ao 'Património Cultural e Turismo Sustentável', sendo as diversas atividades dispersas por seis ilhas organizadas pela Direção Regional da Cultura, adianta uma nota de imprensa do Governo Regional dos Açores.

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi criado pelo Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios (ICOMOS) a 18 de abril de 1982 e aprovado pela UNESCO no ano seguinte, com o objetivo de sensibilizar os cidadãos para a diversidade e vulnerabilidade do património, bem como para a necessidade da sua proteção e valorização.