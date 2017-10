Dia Internacional das Reservas da Biosfera assinalado nos Parques Naturais

O Dia Internacional das Reservas da Biosfera é assinalado nos dias 3, 5 e 11 com várias iniciativas em quatro ilhas dos Açores classificadas com aquela distinção, anunciou o Governo dos Açores.

Segundo a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, através dos Parques Naturais dos Açores, as iniciativas decorrem nas quatro ilhas dos Açores que estão classificadas como Reservas da Biosfera pela UNESCO.

Trata-se de "laboratórios vivos" onde se desenvolvem como funções principais a conservação de paisagens, ecossistemas e espécies, o desenvolvimento sustentável a nível social, económico, cultural e ecológico, atuando ainda como plataformas de investigação, monitorização, educação e sensibilização.

Na sexta-feira decorrem iniciativas nos Parques Naturais das Flores e Graciosa; no domingo (05 de novembro) é a vez do Parque Natural do Corvo e Centro de Interpretação Ambiental e Cultural do Corvo; e a 11 de novembro o palco é o Parque Natural de São Jorge, em parceria com o Geoparque Açores.