Dia da Mulher assinalado com mudança de visual (vídeo)

No âmbito do Dia Internacional da Mulher, assinalado na quarta-feira, a Forcabe - Formação de Cabeleireiro e Estética, em Ponta Delgada, abriu as suas portas para proporcionar a dezenas de mulheres um dia especial - tratar dos seus cabelos - tanto a nível de coloração e corte, como a nível estético e de maquilhagem.



Estamos a falar de senhoras do Centro Paroquial de Bem Estar Social de São José, que “entraram cabisbaixas e saíram com uma autoestima esplêndida neste dia tão especial”, afirmou Elsa Martins, proprietária do espaço.