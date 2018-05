Dia da Família celebrado no Teatro Ribeiragrandense

A iniciativa, que contará ainda com um momento musical protagonizado pela orquestra da Escola Secundária da Ribeira Grande, parte da Ouvidoria da Ribeira Grande de decorre em parceria com o Instituto Católico de Cultura e com o Serviço Diocesano da Pastoral Familiar e Laicado.

Entende a organização que a "semana deverá ser de oração, reflexão e compromisso sobre a vida, desde a vida pré-natal até à morte natural, colocando-se desta forma o assunto tão atual sobre a eutanásia".





O evento estará aberto ao público.