Dia da Europa assinalado na Universidade dos Açores

O Dia da Europa vai ser assinalado, esta quarta-feira, na Universidade dos Açores, com várias comemorações ao longo do dia que decorrem por iniciativa do Núcleo de Estudantes de Estudos Euro-Atlânticos.

Este ano, o núcleo propõe "uma reflexão sobre o impacto nos Açores de três décadas de integração europeia", pode ler-se numa nota de imprensa.



De acordo com a nota informativa da organização, pela manhã, ocorrerá a apresentação oficial do Gabinete de Representação dos Açores em Bruxelas, estrutura recentemente criada pelo Governo dos Açores. Seguidamente, será feita uma apresentação das oportunidades de estágio junto dos atuais eurodeputados oriundos dos Açores, bem como da Bolsa José Medeiros Ferreira, atribuída aos alunos do Colégio da Europa provenientes da região.







À tarde, a cerimónia oficial abrirá com uma conferência-debate, moderada pelo professor Luís Andrade, tendo como intervenientes Vasco Garcia e Paulo Casaca, ambos ex-eurodeputados. O debate pretende abordar de forma transversal "várias áreas e setores essenciais da sociedade regional, analisar a evolução do arquipélago no período correspondente à sua integração na União Europeia, enquanto região ultraperiférica".





Logo depois, o núcleo atribuirá a distinção de sócio-honorário aos ex-eurodeputados Paulo Casaca e Maria do Céu Patrão Neves, a atual eurodeputada Sofia Ribeiro e o seu chefe de gabinete Paulo Nascimento Cabral.





As actividades terminarão com a partilha do testemunho de. Nélia Vaz, enquanto ex-estagiária do gabinete de Sofia Ribeiro, no Parlamento Europeu.