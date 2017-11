Dia da Diabetes dedicado este ano às mulheres e ao seu direito a futuro saudável

A efeméride, criada em 1991 pela Federação Internacional da Diabetes e com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), vai ser assinalada em vários países e com iniciativas que pretendem chamar a atenção para uma doença que, em Portugal, atinge um milhão de portugueses entre os 20 e os 29 anos.

Em Portugal, a doença atinge mais os homens (15,9%) do que as mulheres (10,9%). Em todo o mundo, são cerca de 200 milhões as mulheres que sofrem desta doença.

A doença atinge contornos particularmente importantes na mulher, tendo em conta que um em cada seis partos é afetado pela diabetes gestacional e que esta aumenta o risco de, mais tarde, a mulher vir a sofrer de diabetes tipo 2.

Dados do Relatório Anual do Observatório Nacional da Diabetes, publicado em 2016, refere que a prevalência da diabetes gestacional em 2015 foi de 7,2% da população parturiente do Serviço Nacional da Saúde (SNS), registando um acréscimo significativo do número absoluto de casos registados, comparativamente ao ano anterior.

“Verifica-se ainda que a prevalência da diabetes gestacional aumenta com a idade das parturientes, atingindo os 15,9% nas mulheres com idade superior a 40 anos”, lê-se no documento.

O Dia Mundial da Diabetes será assinalado com várias iniciativas em Portugal, como a conferência “A Mulher e a Diabetes”, promovida pela Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP), e que abordará temáticas relacionadas com a sociedade, o universo da mulher e a diabetes.

Outra forma de assinalar a efeméride será a iniciativa “Prato Azul – Comer Informado”, no Mercado de Campo de Ourique, com o objetivo de sensibilizar os cidadãos para hábitos de vida mais saudáveis, nomeadamente na alimentação.