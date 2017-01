Dia 23 de dezembro com o maior número de operações no Multibanco na época natalícia

O dia com mais transações na rede Multibanco na época natalícia foi 23 de dezembro, no qual se registaram 8,4 milhões de operações, segundo os dados da SIBS.



De acordo com a gestora da rede multibanco, o número de operações registadas a 23 de dezembro significa mais de 8,8% do que no mesmo dia de 2015, que foi também o dia da época natalícia com maior número de operações realizadas pelos consumidores.

No conjunto do mês de dezembro de 2016, segundo a SIBS, foram efetuadas em média, por dia, seis milhões de operações, quer nas caixas Multibanco, quer nos terminais de pagamento automático, tendo-se registado um crescimento nos principais espaços comerciais.

Nos supermercados, as operações aumentaram 7,6% face ao período homólogo para 31 milhões, enquanto no comércio a retalho cresceram 4% para 27,2 milhões de operações.

Também os pagamentos nos restaurantes e hotéis aumentaram, neste caso 17,5%, tendo sido efetuados 13,9 milhões de compras nesses espaços comerciais usando terminais Multibanco.

Quanto aos pagamentos nas gasolineiras, estes aumentaram 12,6% para um total de 8,4 milhões de operações.

A SIBS indica ainda que em dezembro passado aumentaram as operações com cartões estrangeiros, 18,6% em termos homólogos, tendo representado 2% do volume total de operações realizadas nas caixas e terminais de pagamento do Multibanco.

Os principais cartões estrangeiros usados tinham origem francesa, seguidos pelos do Reino Unido e pelos de Espanha.