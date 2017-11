DGS confirma 15 casos de legionella no Hospital de São Francisco Xavier

A Direcção-Geral de Saúde confirmou hoje a existência de 15 casos de doença dos legionários, detetados no Hospital de São Francisco Xavier em Lisboa, desde o dia 31 de outubro.





“Na sequência da investigação epidemiológica, de forma a avaliar a situação, recolheram-se amostras em vários pontos dos circuitos de água do Hospital de São Francisco Xavier. Estas amostras foram analisadas no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e revelaram a presença de Legionella. Pelo princípio da precaução foram tomadas as medidas adequadas para interromper a possível fonte de transmissão".

No mesmo comunicado, a Direção-Geral de Saúde (DGS) informa que, “de forma a facilitar a implementação das medidas de controlo, o INEM irá redirecionar temporariamente para outras instituições hospitalares os doentes mais graves que se destinariam ao Serviço de Urgência do Hospital de São Francisco Xavier, que se irá manter aberto para os restantes doentes”.

A DGS acrescenta que, além destes 15 casos – dos quais 14 se mantêm internados -, um outro “com ligação epidemiológica ao Hospital de São Francisco Xavier foi diagnosticado numa unidade de saúde privada, onde se encontra internado”.

Dos 14 doentes que estão internados no Hospital de S. Francisco Xavier, dois deles estão em Unidade de Cuidados Intensivos, “clinicamente estáveis”.

“Os doentes são, na sua maioria, idosos com fatores de risco associados”, segundo o comunicado.

A DGS, no seu comunicado, sublinha que “a doença se transmite através da inalação de aerossóis contaminados com a bactéria e não através da ingestão de água. A infeção, apesar de poder ser grave, tem tratamento efetivo”.