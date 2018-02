Dezenas de líderes religiosos presos e acusados de trabalho escravo no Brasil

Um comunicado do Ministério do Trabalho do Brasil divulgado hoje informa que as prisões fazem parte de uma operação chamada Canaã, iniciada em 2013.

Nesta nova fase, as autoridades investigaram a documentação dos trabalhadores explorados pela seita religiosa Igreja Cristã Traduzindo o Verbo, antes chamada de "Comunidade Evangélica Jesus, a verdade que marca".

O número total de vítimas ainda não foi contabilizado, mas o órgão do Governo brasileiro informou que os líderes da seita convenciam os membros a doar todos os seus pertences ao grupo e a viver em comunidades onde tudo era compartilhado.

Segundo o Ministério do Trabalho brasileiro, os membros da seita trabalham longas horas todos os dias, sem pagamento, em fazendas e negócios da igreja, enquanto os líderes acumulavam o capital obtido pelo trabalho dos fiéis.

As autoridades brasileiras disseram que encontraram trabalhadores em condições análogas a escravidão durante incursões em São Paulo, Minas Gerais e Bahia na última terça-feira, quando as prisões foram feitas.

Os 22 líderes da seita foram presos preventivamente e, segundo a polícia federal do Brasil, se forem condenados podem ter penas de até 42 anos de prisão.