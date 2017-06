Dezenas de crianças participaram na 1ª edição da Feira 'Ciência e Escola' (vídeo)

A Escola Básica Professor Doutor Alexandre Linhares Furtado, na Fajã de Baixo, acolheu ao longo do dia de ontem a primeira edição da Feira 'Ciência e Escola'.



Uma iniciativa que surge na sequência do trabalho que tem vindo a ser realizado pelo Laboratório das Energias Renováveis da EBI Canto da Maia (LABER), desde 2015, junto dos alunos do primeiro ciclo de todas as escolas da unidade orgânica da EBI Canto da Maia.

