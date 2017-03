Detidos três homens por tráfico de heroína e canábis

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, no âmbito de investigação em curso, identificou e deteve três homens de 29, 37 e 51 anos de idade, pela presumível autoria do crime de tráfico de estupefacientes.







As detenções ocorreram no concelho da Ribeira Grande, na sequência da realização de buscas domiciliárias, que permitiram a apreensão de heroína suficiente para cerca de setenta doses diárias de heroína, material próprio para o seu embalamento e venda a retalho, dinheiro e várias dezenas de sementes de canábis destinadas a cultivo ilícito.



Os detidos, já referenciados pelo mesmo tipo de factos, foram presentes à autoridade judiciária competente, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.