Detidos três homens nos Açores por suspeita de tráfico de droga

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens na Terceira por suspeita de tráfico de pólen de haxixe e cocaína suficiente para 1.760 doses individuais, com idades entre os 30 e 37 anos, confirmou à Lusa o coordenador nos Açores da PJ.

De acordo com João Oliveira, as detenções da PJ surgiram após uma operação que estava em preparação “há algum tempo”, no âmbito da qual se desenvolveu um “trabalho prévio de recolha de elementos”, o que conduziu às detenções.

O responsável referiu que os suspeitos, um dos quais com antecedentes criminais, “foram surpreendidos” quando estavam na posse de mais de três quilogramas de pólen de haxixe e de cocaína suficiente para mais de 1.760 doses individuais, que foram apreendidos, bem como dinheiro e equipamento de comunicações.

Reconhecendo que tem havido um “aumento exponencial” de detenções relacionadas com o tráfico de droga no arquipélago, João Oliveira declarou que, apesar da precariedade de meios, a estrutura regional da PJ tem desenvolvido um “esforço muito grande” para ser “mais eficaz” na sua ação.

Os detidos, com 30, 36 e 37 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado dois deles sujeitos a prisão preventiva.