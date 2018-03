Detidos três homens com uma TAS superior a 2,0 g/l

Em Rabo de Peixe, informa aquela força policial, foi detido um homem de 34 anos, "por condução de veículo, sob a influência de álcool, com uma TAS de 2.89 g/l".

Já na freguesia terceirense dos Biscoitos, pode também ler-se, "foi detido na sequência de um acidente de viação, um homem, de 39 anos de idade, por condução de veículo, sob a influência de álcool, com uma TAS de 2.30 g/l".

Na cidade da Horta ,por sua vez, foi igualmente detido um homem de 37 anos "por condução de um velocípede sem motor, sob a influênciade álcool, com uma TAS de 2,05 g/l".

Abaixo desses valores, mas também configurando uma situação de crime, foram ainda detidas três outras pessoas por conduzirem sob a influência de álcool.

Na Praia da Vitória foi detido um homem com uma taxa de álcool no sangue de 1,41 g/l, na freguesia micaelense das Capelas um com 1,48 g/l e, na Vila do Porta, em Santa Maria, outro homem com uma TAS de 1,90 g/l.