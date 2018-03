Detidos seis suspeitos de tráfico de droga na Terceira

Foram detidos seis homens, entre os 23 e os 52 anos, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes, informa a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com o comunicado enviado a esta redação, as investigações da PJ contaram com o apoio de uma equipa conotécnica e incluíram a realização de diversas buscas domiciliárias, permitindo "a deteção e apreensão aos suspeitos de pólen de haxixe suficiente para cerca de duas mil doses individuais, MDMA, um veiculo todo-o-terreno e outro ligeiro, mil e quinhentos euros em dinheiro e diversos equipamentos de telecomunicaçõeS".



A investigação, pode ainda ler-se, "contou com a colaboração da GNR, através da sua equipa cinotécnica".

Os suspeitos, "alguns com antecedentes pelo mesmo tipo de factos", foram presentes à competente autoridade judiciária com vista a primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas coativas tidas por mais adequadas.