Detidos na Suécia três suspeitos de prepararem ataque terrorista

Três pessoas foram detidas hoje no norte da Suécia e na área de Estocolmo por suspeitas de prepararem um atentado terrorista, informaram os serviços de inteligência suecos.

As detenções foram o resultado de uma ação coordenada dos serviços de inteligência suecos e da polícia, durante a qual outras pessoas foram detidas para serem interrogadas pelas autoridades.

"Os preparativos para o crime de que são suspeitos estão em andamento há algum tempo, mas não havia indicação de que um ataque ocorreria nos próximos dias", afirmou uma fonte dos serviços de inteligência da Suécia.

O nível de ameaça terrorista na Suécia permanece "relativamente alto", mas inalterado, mantendo-se no nível três, numa escala de cinco.

Estocolmo sofreu uma explosão de um camião-bomba na principal rua pedonal da capital sueca, em abril, na qual cinco pessoas foram morreram e mais de uma dúzia ficaram feridas.

O autor confesso do ataque foi Rakhmat Akilov, um uzbeque cujo pedido de asilo foi rejeitado e que, de acordo com as alegações na justiça, queria forçar a Suécia a deixar a coligação internacional contra o grupo extremista Estado Islâmico(IS).