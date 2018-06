Detidos em Ponta Delgada dois alegados traficantes com mais de 53 quilos de droga

A PJ anunciou hoje a detenção, no concelho de Ponta Delgada, de dois homens suspeitos de traficar droga em contentores com mobiliário e material de construção, bem como a apreensão de pólen de haxixe suficiente para 106 mil doses.





Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da Polícia Judiciária (PJ) adianta que a operação, realizada na maior cidade açoriana, na ilha de São Miguel, se desenvolveu em articulação com a GNR, através da sua equipa cinotécnica, e permitiu a deteção de droga que "vinha dissimulada em carga contentorizada de artigos de mobiliário e construção destinados a comercialização".

Foram apreendidos mais de 53 quilos de pólen de haxixe.

Nesta ação de combate ao tráfico de estupefacientes no arquipélago dos Açores, "além do pólen de haxixe, suficiente para cerca de 106 mil doses individuais, no decurso das diversas buscas foram também apreendidos mais de cinco mil euros em dinheiro".

A PJ acrescenta que a operação permitiu apreender "uma arma proibida, equipamentos de comunicações e abundantes objetos e documentos com relevância probatória".

Os detidos, de 31 e 48 anos, um deles "já com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime", foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada as medidas coativas de prisão preventiva e de apresentações trissemanais, respetivamente.