Detidos dois homens na ilha Terceira por tráfico de pólen de haxixe

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve dois homens, pela presumível prática do crime de tráfico de estupefacientes.





De acordo com comunicado, as detenções ocorreram na ilha Terceira e concretizaram-se no âmbito de uma investigação em curso, orientada para o combate ao tráfico de estupefacientes naquela zona, tendo os suspeitos sido surpreendidos quando estavam na posse de mais de um quilograma de pólen de haxixe.



Foram ainda apreendidos 4.020 euros em numerário, uma viatura todo-o-terreno e equipamentos de comunicações.



Os detidos, com 20 e 35 anos de idade, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado, o primeiro, sujeito à medida de coação de apresentações diárias às autoridades e o segundo a prisão preventiva.