Detidos dois homens e apreendidos mais de 15 kg de pólen de haxixe

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, no âmbito de investigação em curso, identificou e deteve dois homens pela presumível autoria de um crime de tráfico de estupefacientes.







De acordo com comunicado, as detenções vieram a ocorrer em flagrante delito, no concelho de Ponta Delgada, na sequência de uma ação desenvolvida para o efeito, tendo sido apreendidos mais de 15 Kg de pólen de haxixe, suficiente para cerca de trinta mil e setecentas doses individuais, dinheiro, uma viatura de gama alta e demais objetos com interesse probatório.



Os detidos, de 30 e 38 anos de idade, empregado de balcão e porteiro em bares, este último já com antecedentes criminais, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida coativa de prisão preventiva.