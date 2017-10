Detido um suspeito de ter assaltado um casal na sua residência

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve um jovem, de 16 anos de idade, e constituiu arguido outro, de 20, pela presumível prática dos crimes de roubo agravado e ofensas à integridade física.

Segundo comunicado da PJ, os factos ocorreram recentemente, na localidade das Furnas, no interior de uma habitação, tendo os autores surpreendido e ameaçado com uma pistola o casal ali residente, de 64 e 54 anos, com o intuito de os roubarem, acabando por agredi-los fisicamente, o que lhes determinou tratamento hospitalar.

O conjunto de diligências efetuadas, permitiu recuperar a arma que presumivelmente foi utilizada na prática dos factos.

O detido, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida coativa de apresentações diárias.