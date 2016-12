Detido homem por ter abusado sexualmente de uma menina com 11 anos

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve no concelho de Angra do Heroísmo, um homem com 35 anos, pela presumível prática de crimes de abuso sexual de criança, vitimando uma menor com 11 anos de idade.



De acordo com comunicados, os atos sexuais de relevo iniciaram-se quando a vítima tinha apenas oito anos e foram cometidos no âmbito de uma relação familiar com coabitação. O detido, serralheiro e natural do referido concelho, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.