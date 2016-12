Detido um homem por suspeitas de ter abusado sexualmente de uma menina

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve um homem, pela presumível prática de crimes de abuso sexual de criança.







De acordo com comunicado, os abusos, ocorridos na ilha de São Miguel, iniciaram-se há cerca de um mês e incidiram contra uma menina com 13 anos de idade.



O detido, estudante, com 19 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contactar com a vítima.