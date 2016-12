Detido homem por fortes indícios de ter ateado fogo

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve um homem pela presumível prática do crime de incêndio, que deflagrou em duas infraestruturas de suporte à atividade agrícola e pecuária.







Os factos verificaram-se no concelho da Ponta Delgada, na véspera de Natal, quando o detido, movido por um sentimento de vingança, ateou o fogo, através de isqueiro, em materiais facilmente inflamáveis, que encontrou em vários pontos da indicada exploração, refere a PJ em comunicado.



As chamas destruíram as ditas infraestruturas e o respetivo conteúdo, onde se inclui uma quantidade muito significativa de animais, que pereceram devido à ação do calor.



Existiu ainda um sério risco de propagação a estruturas contíguas, o que só foi evitado pela pronta intervenção dos bombeiros.



O detido, de 35 anos de idade, será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.