Detido suspeito por abusos sexuais a uma menina de 13 anos em Ponta Delgada

Em comunicado a PJ faz saber que os abusos iniciaram-se já no decurso do corrente mês, tendo lugar na casa do suspeito, "que se aproveitou do facto de ser o padrasto da vitima e da inerente confiança associada, para a manipular e sujeitar a reiteradas agressões sexuais".

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida coativa de prisão preventiva.

Esta foi a segunda detenção relacionada com a suspeita de abusos sexuais a menores que o Departamento de Investigação Criminal da PJ realizou, em Ponta Delgada, no espaço de pouco menos de uma semana.