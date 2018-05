Detido suspeito de ter raptado e tentado violar uma menina de 14 anos

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve um homem, de 54 anos de idade, pela presumível prática dos crimes de rapto e de violação na forma tentada, de que foi vitima uma menina de 14 anos.

De acordo com comunicado da PJ, os factos ocorreram recentemente, no concelho de Ponta Delgada, tendo a vitima sido abordada pelo suspeito junto à residência deste e levada à força para o seu interior com o intuito de a sujeitar a violação.



O detido, foi presente a primeiro interrogatório judicial, para sujeição a interrogatório judicial e aplicação das medidas coativas tipas por mais adequadas.