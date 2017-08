Detido suspeito de atropelamento mortal com fuga na Povoação

Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da PJ informa que os factos, que ocorreram no concelho da Povoação no sábado, são "suscetíveis de configurar a prática de um crime de homicídio".

"Na sequência da investigação de imediato desencadeada, foi possível apurar que a vítima, um homem de 59 anos de idade, foi encontrada já cadáver, na via pública, apresentando danos corporais compatíveis com um quadro de atropelamento com fuga do local", adianta a PJ.

Segundo a PJ, "ainda nesse mesmo dia, veio a ser identificado e detido o presumível autor dos factos, bem como localizado e apreendido o veículo automóvel utilizado", que contou com a colaboração da PSP.

O arguido, de 28 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial, para a eventual aplicação de outras medidas de coação.

À Lusa, fonte da PJ esclareceu que o suspeito, empresário no ramo da restauração e bebidas, foi detido no concelho da Povoação, tendo sido já condenado por condução sob efeito do álcool.