Detido suspeito de abuso sexual

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, no âmbito de investigação em curso e em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo DIAP de Ponta Delgada, localizou e deteve um homem, pela presumível prática de diversos crimes de abuso sexual de criança, de que foi vitima uma menina de 7 anos.

Segundo comunicado da PJ, os abusos, ocorreram no concelho de Ponta Delgada, já no corrente ano, num contexto de proximidade familiar, do qual o suspeito tirou vantagem para molestar sexualmente a criança.

O detido, um jovem de 19 anos, estudante, foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.