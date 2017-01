Detido militar que efetuou tiros de metralhadora após acidente em rua de Luanda

A Polícia Nacional de Angola informou hoje ter detido um militar das Forças Armadas Angolanas (FAA) por alegadamente ter efetuado disparos de metralhadora na via pública, em Luanda, após um acidente de trânsito.



De acordo com a polícia, o caso deu-se no município de Cacuaco, arredores da capital, com o militar a efetuar "quatro disparos" na rua, com uma metralhadora AKM.

O incidente aconteceu "em consequência de uma colisão", envolvendo duas viaturas automóveis, uma das quais em que seguia o militar, como acompanhante.

"O suposto efetivo das FAA decidiu intimidar o ocupante" da outra viatura, refere ainda a Polícia Nacional.

O militar encontra-se detido para "posteriores procedimentos processuais", acrescenta a mesma informação.

Não há registo de vítimas ou feridos na sequência dos disparos.