Detido homem por trafico de estupefacientes

A Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial da PSP de Ponta Delgada, no decurso de uma investigação relativa a tráfico de estupefacientes que já vinha a desenvolver há vários meses junto com a Brigada de Investigação Criminal de Ribeira Grande, procedeu à detenção de um indivíduo do sexo masculino, maior de idade, suspeito da prática de um crime de tráfico de estupefacientes.