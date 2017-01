Detido homem na Terceira indiciado por tráfico de pólen de haxixe

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, no âmbito de investigação em curso, identificou e deteve um homem de 38 anos, por suspeitas de prática do crime de tráfico de estupefacientes.





De acordo com comunicado, os factos ocorreram na ilha Terceira, tendo sido desenvolvida operação policial que permitiu apreender ao suspeito pólen de haxixe suficiente para mais de oitocentas doses individuais.



O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas coativas tidas por adequadas.