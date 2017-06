Detido homem na posse de heroína

A GNR deteve, no domingo, no terminal marítimo de passageiros da Horta, no Faial, nos Açores, um homem que tinha na sua posse 56 doses de heroína, foi hoje anunciado



A GNR explica, em comunicado, que os militares, com o apoio de uma equipa cinotécnica, abordaram um homem, de 46 anos, que evidenciava um comportamento suspeito, no terminal marítimo de passageiros da Horta. “Após a bordagem, verificaram que tinha em sua posse produto estupefaciente, tendo sido apreendido dentro de um pacote de lenços de papel, 56 doses de heroína”, adianta o comunicado, acrescentando que o homem é presente a tribunal na quarta-feira.