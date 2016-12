Detido homem indiciado por tráfico de cocaína

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, identificou e deteve um homem, de 51 anos, pela presumível autoria de um crime de tráfico de estupefacientes.







A detenção ocorreu no concelho de Angra do Heroísmo, ilha Terceira, na sequência da realização de uma operação policial, da qual resultou a apreensão de cocaína suficiente para cerca de três mil oitocentas e dez doses individuais, refere comunicado.



O detido, armador de ferro, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.