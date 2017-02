Detido em Santa Maria individuo na posse de pólen de haxixe

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, com a colaboração da GNR, no âmbito de investigação em curso, identificou e deteve um homem de 24 anos, por suspeitas de prática do crime de tráfico de estupefacientes.





De acordo com comunicado, os factos ocorreram na ilha de Santa Maria, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias que permitiram apreender ao suspeito uma quantidade de pólen de haxixe suficiente para cerca de quatrocentas doses individuais.



O detido, com antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas coativas tidas por adequadas. Em outra frente, a Polícia Judiciária, identificou e deteve um homem em flagrante delito pela posse de arma proibida, que está também fortemente indiciado pelas presumíveis práticas dos crimes de furto qualificado e incêndio, ocorridos recentemente numa vivenda na ilha do Faial.



Aproveitando-se da ausência dos proprietários da habitação, o detido introduziu-se por escalamento no seu interior, furtou diversos objetos e, seguidamente, com provável intuito de ocultação de vestígios, ateou-lhe fogo, tendo as chamas produzido danos de valor consideravelmente elevados, os quais só não foram ainda mais avultados devido à pronta intervenção dos bombeiros.



Na realização das diligências investigatórias, contou-se com o apoio da PSP da Horta.



O detido, de 34 anos de idade, assistente operacional, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida coativa de prisão preventiva.