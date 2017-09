Detido casal na posse de plantas de canábis e pólen de haxixe

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, no âmbito de investigação em curso, identificou e deteve uma mulher de 38 anos e um homem de 40, por suspeitas de prática do crime de tráfico de estupefacientes.

De acordo com comunicado, as detenções ocorreram no concelho de Ponta Delgada, no decorrer de uma busca domiciliária a casa dos suspeitos, tendo sido apreendidas várias plantas de canábis, envasadas e em fase adulta, pólen de haxixe pronto para comercialização, bem assim outros objetos relacionados com a atividade do tráfico de estupefacientes.

Os detidos, sem ocupação laboral conhecida e um deles já com antecedentes criminais, foram presentes à autoridade judiciária competente para efeitos de interrogatório e aplicação das medidas coativas tidas por adequadas.