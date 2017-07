Detida mulher na Graciosa por tráfico de estupefacientes

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, e com a estreita colaboração da Guarda Nacional Republicana, no âmbito de investigação em curso, identificou e deteve uma mulher de 28 anos, pela presumível prática do crime de tráfico de estupefacientes.





Os factos ocorreram na ilha Graciosa, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias que permitiram apreender à suspeita uma quantidade de pólen de haxixe suficiente para cerca sessenta doses individuais, refere comunicado.



A detida foi presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas coativas tidas por adequadas.