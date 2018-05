Detida funcionária suspeita de desviar 300 mil euros em escola de Ponta Delgada

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher, com 51 anos de idade, funcionária de uma escola secundária no concelho de Ponta Delgada, pela presumível prática dos crimes de peculato na forma continuada, e de falsificação de documento.

"Aproveitando-se das suas funções profissionais, a suspeita, através de indevidas operações de tesouraria, foi, ao longo dos últimos anos, descaminhando verbas em proveito próprio, mormente destinadas a pagamentos de fornecedores e prestações sociais, num valor que se estima possa ascender a mais de trezentos mil euros", descreve a PJ em comunicado.

Para além da detenção, "foram ainda constituídos arguidos mais duas pessoas, seus familiares e titulares de contas bancárias para onde foram efetuadas transferências de dinheiro com origem naquela atividade ilícita", pode ler-se.

No decurso da investigação e no âmbito da busca domiciliária efetuada, "foi possível detetar a apreender elementos com interesse probatório", dá nota a PJ