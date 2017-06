Detetadas infrações no acesso ao crédito pelas juntas, é a manchete do Açoriano Oriental. Tribunal de Contas detetou irregularidades no acesso ao crédito em várias juntas de freguesia. Entre as infrações está a contratação de empréstimos de média e longa duração, e sem aprovação da Assembleia de Freguesia



Praias registam grande número de águas vivas, Matadouro da Ribeira Grande cedido a instituições, Administração da SATA com novas nomeações, Atividade de amas nos Açores com regras, Piscina das Feteiras abandonada após temporal, e CED Arrifes joga hoje para a subida de divisão, são outros títulos de capa