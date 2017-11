Detetadas 11 infrações em embarcações nos portos dos Açores

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) realizou, desde o início do ano, 37 ações de fiscalização em cooperação com a Autoridade Marítima Nacional (AMN), tendo identificado 11 infrações nas comunicações de barcos de pesca e de recreio açorianas.

Pelo mesmo motivo, foram detetadas 18 infrações em embarcações atracadas nos portos do continente português, em uma nos portos do arquipélago da Madeira e outras quatro em embarcações no alto mar.

De acordo com uma nota de imprensa, até ao final do ano estão previstas mais quatro ações de fiscalização, em estreita colaboração com a Marinha e com a Polícia Marítima.