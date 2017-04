Detenção por coação sexual e violência doméstica

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, deteve um homem, de 47 anos de idade, indiciado pela prática de crimes de coação sexual e violência doméstica, de que foram vítimas a filha de 14 anos e a cônjuge.



De acordo com comunicado, os abusos ocorreram no concelho da Lagoa, na casa de morada da família.

O detido, já com antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas coativas de proibição de contactos com as vitimas e pulseira eletrónica.

A Polícia Judiciária deteve ainda uma mulher de 41 anos por suspeitas de prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Os factos ocorreram no concelho de Ponta Delgada, na sequência de uma ação preventiva de combate ao tráfico de estupefacientes - que contou com a colaboração da GNR e que permitiu detetar e apreender à suspeita - pólen de haxixe suficiente para mais de - cinquenta doses individuais.

A detida, foi presente a tribunal tendo sido determinada a sujeição a processo sumário.