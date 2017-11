Detenção de mulher envolvida em incêndio urbano

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, em cumprimento de mandado emitido pelo DIAP dos Açores, procedeu à detenção de uma mulher, estando em causa a prática do crime de incêndio.

De acordo com comunicado, a detida é suspeita de envolvimento no incêndio que deflagrou no passado mês de outubro, numa estrutura de armazenagem arrendada por um comerciante de equipamentos de som, no concelho da Lagoa, Ilha de São Miguel, e familiar dos presumíveis autores materiais, que já haviam sido anteriormente detidos.



A detida, de 67 anos de idade, reformada, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida coativa de proibição de contactos.