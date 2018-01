Desratização em São Miguel até março

A edição do Açoriano Oriental destaca o anúncio do governo regional de que será realizada uma ação concertada com todos os municípios e a população de combate à praga de ratos

No jornal deste sábado, o leitor pode ainda ficar a saber mais sobre um projeto de investigação que decorre na Universidade dos Açores sobre a doença Machado-Joseph e que conseguiu apoio de uma fundação norte-americana; os conselhos da associação que representa os consumidores açorianos para os clientes da Açoreana é outro tema do jornal de hoje, onde também se abordam as queixas dos empresários em relação à falta de lugares nos voos da SATA Air Açores que impede o crescimento do turismo nas ilhas mais pequenas.

"Movimento de professores pede união aos sindicatos"; "Detido por furtar portátil na Câmara da Lagoa"; "Escola da Mãe de Deus reabre segunda-feira"; e "Governo não se pode substituir aos privados" são os outros títulos da capa que inclui ainda um destaque desportivo para o regresso de "Batatinha" ao Santa Clara.