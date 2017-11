Desmantelados dois laboratórios artesanais de metanfetaminas nos Açores

Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da PJ informa que “as detenções ocorreram na sequência de uma investigação referente ao combate ao tráfico de estupefacientes, no decurso da qual foi possível detetar e desmantelar dois laboratórios artesanais de fabrico de metanfetaminas, situados na ilha Terceira, nas residências de dois dos suspeitos”.

“No decurso da operação foi apreendida grande quantidade e diversidade de ingredientes e equipamentos utilizados no fabrico das drogas, produto já acabado, bem como balanças de precisão e embalagens próprias para a comercialização do estupefaciente”, refere a PJ.

Os detidos, dois homens e uma mulher, com idades entre os 39 e os 53 anos, foram sujeitos a primeiro interrogatório judicial e ficaram a aguardar julgamento em prisão preventiva.

Fonte da PJ esclareceu que dois dos arguidos não têm ocupação profissional, enquanto a mulher é cabeleireira.

“Estavam todos referenciados pela polícia pelo crime de tráfico de estupefacientes”, afirmou a mesma fonte, acrescentando que “foi apreendida uma pequena quantidade de metanfetaminas, mas o que releva neste processo é a desativação dos laboratórios e dos equipamentos e a apreensão das substâncias para a produção da droga”.

A PJ informou ainda que as detenções ocorreram no concelho de Angra do Heroísmo, sendo que dois dos suspeitos “foram detidos no decurso de buscas e o terceiro elemento com um mandado de detenção”.